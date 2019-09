Si conclude oggi la sessione autunnale delle Camere federali, l'ultima di questa legislatura. Al Consiglio nazionale, prima delle tradizionali votazioni finali, il plenum si occuperà di una serie di petizioni e di interventi parlamentari non controversi.

Al Consiglio degli Stati in agenda ci sono invece unicamente le votazioni finali. Si tratta di 13 oggetti che hanno concluso l'iter parlamentare.

Da notare che sia al Nazionale che agli Stati è prevista una cerimonia in omaggio ai canditati che non si ripresentano. La Camera dei cantoni vedrà la partenza di almeno 19 dei 46 "senatori". Al Nazionale sono 29 deputati su 200 a non ricandidarsi.

La prossima sessione, quella invernale, si terrà dal 2 al 20 dicembre. Prima, il 20 ottobre, ci saranno le elezioni federali.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Le vostre opinioni contano Tra tre settimane si terranno le elezioni nazionali. Ci piacerebbe sapere quali sono a suo avviso le sfide politiche più importanti e per quale partito voterebbe allo stato attuale. Rispondere al sondaggio richiederà solo 10 minuti circa.