Terre des hommes ha problemi finanziari e deve adottare importanti misure di risparmio. Nella sede di Losanna sono a rischio una sessantina di impieghi.

I conti dell'ultimo esercizio hanno chiuso in rosso: "il deficit alla fine di marzo era di 14,5 milioni di franchi, su un budget di 113 milioni", ha dichiarato a Keystone-ATS la portavoce dell'organizzazione, Ivana Goretta, confermando una notizia diffusa dai quotidiani 24heures e Le Temps.

Ci aspettavamo un deficit di 7 milioni e avevamo riserve per affrontarlo, ha aggiunto, precisando che la differenza di 7,5 milioni è dovuta a un "errore di stima". L'ong sta ancora cercando di capire "cosa non abbia funzionato". Può solo assicurare che non c'è stata nessuna malversazione finanziaria e che i fondi sono stati impiegati in modo corretto.

Terre des hommes è la più grande organizzazione di aiuto all'infanzia in Svizzera. Fondata nel 1960 da Edmond Kaiser, è attiva in oltre 45 Paesi e dà lavoro a 2500 persone in tutto il mondo. Negli ultimi anni ha aumentato notevolmente il suo personale a Losanna.

"Nel 2016, meno di 100 persone lavoravano nella sede centrale. Nel 2018 eravamo 230", ha precisato Goretta. "Si tratta di una crescita significativa", ha rilevato, ammettendo che forse è avvenuta un po' in fretta.

L'ong dovrà separasi da una parte del suo personale. Secondo Goretta, "sono toccati una sessantina di impieghi a Losanna". Alcune misure sono già state adottate: sospensione dei viaggi all'estero, ricerca di qualcuno che rilevi parte dei locali losannesi e nessuna sostituzione di alcuni impieghi, in particolare nella direzione.

