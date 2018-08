Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 agosto 2018 21.41 16 agosto 2018 - 21:41

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Molise e in Abruzzo. Per ora si registrano solo lievi danni e crepe e nessun ferito

Il movimento tellurico è avvenuto alle 20.19 ed è di magnitudo 5.2. L'epicentro a Montecilfone, in provincia di Campobasso. ''I molisani devono recuperare la tranquillità il prima possibile, perchè nonostante lo spavento legittimo e la paura per ora non si registrano che lievi danni e crepe e nessun ferito. La Protezione civile regionale sta coordinando tutto, è all'opera su tutto il territorio e pronta ad intervenire e a dare ogni conforto eventuale'', ha detto il presidente della Regione Molise Donato Toma.

La scossa di terremoto, registrata in Molise, è stata distintamente avvertita dalla popolazione anche a Rieti e nei comuni dell'Alto Velino già devastati dal sisma del 2016.

