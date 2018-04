Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 aprile 2018 7.14 24 aprile 2018 - 07:14

Sale a dieci il numero delle persone uccise dall'uomo che a Toronto ha travolto con un furgone noleggiato la folla sul marciapiede.

Lo ha detto la polizia durante un briefing con la stampa per aggiornare sugli sviluppi della situazione. Almeno quattro dei feriti verserebbero in gravi condizioni.

Sulla base delle informazioni finora disponibili sulla strage "non c'è alcun rischio per la sicurezza nazionale e al momento non c'è alcuna connessione con un possibile atto di terrorismo", ha aggiunto la polizia, precisando che l'autore della strage "non era noto alla polizia".

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.