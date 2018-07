Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 luglio 2018 20.01 23 luglio 2018 - 20:01

Due persone sono morte e 14 sono rimaste ferite - delle quali 5 in modo grave - colpite ieri sera da colpi di pistola esplosi in strada alla periferia di Toronto.

Domenica sera da incubo a Toronto, dove in una delle strade più frequentate di Greektown un uomo ha cominciato a sparare all'impazzata seminando il terrore tra i passanti e le tante persone che a quell'ora affollavano bar e ristoranti.

Alla fine si contano due morti, una bambina di 10 anni e una ragazza di 18, e diversi feriti. Morto anche il killer dopo uno scambio a fuoco con la polizia, anche se non è ancora chiaro se sia rimasto ucciso dai colpi degli agenti o se si sia suicidato.

La città canadese è sotto shock, anche perché è ancora vivo il ricordo della strage compiuta appena tre mesi fa da un uomo che, alla guida di un furgone, salì sul marciapiede travolgendo ed uccidendo 10 persone e ferendone altre 16. A provocare il panico nel quartiere greco è stato invece un uomo di 29 anni di cui non è stata ancora rivelata l'identità.

Erano le 10 di sera. Le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso lo mostrano completamente vestito di nero, a volto scoperto e con un cappello in testa mentre avanza lungo la via per diversi isolati. Non corre, ma passeggia lentamente, rallentando o fermandosi solo per puntare la pistola e sparare contro alcuni passanti e verso alcuni dei tanti locali della zona, ancora pieni di gente, soprattutto giovani.

Poteva essere un'altra strage, ha spiegato il capo della polizia di Toronto, ma il rapido intervento degli agenti ha forse evitato il peggio. Gli investigatori non escludono al momento alcuna pista, neanche quella della matrice terroristica, ma - ha sottolineato il portavoce della polizia - è ancora presto per fare congetture. Non si sbilancia sul movente di quanto accaduto anche il premier Justin Trudeau, che su Twitter ha espresso tutto il suo dolore per l'ennesimo episodio di violenza in una città che per tanti anni è stata in testa alle classifiche per la qualità della vita.

Neuer Inhalt Horizontal Line