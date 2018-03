Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 marzo 2018 16.05 07 marzo 2018 - 16:05

La corte d'Assise di Milano ha condannato a 2 anni e 4 mesi di carcere per istigazione e apologia del terrorismo Omar Nmiki, il 35enne marocchino arrestato nel marzo 2017 per aver pubblicato sui social network una decina di video con contenuti relativi all'Isis.

I giudici inoltre hanno disposto la sua espulsione a pena espiata.

La prima sezione della Corte d'Assise di Milano, presieduta da Ilio Mannucci Pacini, ha accolto, al ribasso, la richiesta di condanna a 3 anni e sei mesi di reclusione avanzata dalla pubblico ministero Paola Pirotta. E questo probabilmente perché ha escluso l'aggravante della "finalità di terrorismo", in quanto già ricompresa nel reato 414 del codice penale, che disciplina l'istigazione e l'apologia a delinquere. Il motivo della riduzione della pena si saprà con certezza tra 60 giorni quando le motivazioni della sentenza saranno depositate.

Nella sua requisitoria, questa mattina, la pm ha sottolineato che l'imputato non si è "limitato a manifestare il proprio pensiero su Facebook, ma la sua intenzione era propagandare il messaggio di distruzione" dello Stato islamico, sfruttando la "potenzialità dei social che è indiscriminata ed enorme".

Il difensore di Nmiki, l'avvocato Sandro Clementi, che aveva chiesto l'assoluzione, dopo il verdetto ha commentato che quella di oggi è una "sentenza pericolosa perché da un lato smentisce l'impianto accusatorio, dall'altro nega che esista ancora in Italia uno spazio per la libera manifestazione del pensiero, anche quando riguarda, ad esempio, la violenza in Medio Oriente. E' una sentenza che riduce lo spazio di democraticità del libero pensiero".

Il 35enne, che lavorava saltuariamente come operaio edile a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, era stato arrestato nel marzo 2017 nell'ambito dell'operazione 'Da'Wa'. Era finito in cella insieme ad altre quattro persone (che hanno scelto il rito abbreviato) per avere condiviso video e immagini di combattimenti e di esecuzioni, di miliziani in preghiera o con il volto coperto da un cappuccio nero. La sua posizione poi venne stralciata e trasmessa alla magistratura milanese per competenza.

Secondo quanto ricostruito da inquirenti e investigatori, lui e i suoi complici, oltre ad avere diffuso video relativi allo Stato islamico sui social, si sarebbero anche incontrati a Milano, nel centro sociale Leoncavallo. "Non sono un ragazzo cattivo - aveva detto Nmiki rendendo dichiarazioni spontanee nella scorsa udienza - andavo lì per ascoltare un po' di musica e incontrare delle ragazze, non per parlare dell'Isis".

