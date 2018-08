Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 agosto 2018 13.44 22 agosto 2018 - 13:44

Un uomo di 31 anni, russo, è stato arrestato a Berlino con l'accusa di voler commettere un attentato in Germania. Gli inquirenti seguono la pista dell'estremismo islamico.

Gli inquirenti, secondo quanto scrive la Dpa, hanno escluso che a Berlino e in Germania vi sia il rischio di un attentato imminente, dopo l'arresto del russo. L'operazione di polizia di stamani è l'esito di indagini aperte da tempo. Il 31enne russo arrestato era collegato ad un uomo, che fu catturato a Marsiglia nel 2016, Clement B.

Il russo è accusato di aver nascosto nel suo appartamento a Berlino, il 26 ottobre 2016, una consistente quantità di esplosivo. Con questo materiale, insieme al complice poi preso in Francia, avrebbe voluto costruire un ordigno per fare un attentato in un luogo, non chiarito, in Germania. La preparazione dell'attentato sarebbe però stata disturbata proprio dalle indagini, fino al punto che i due uomini si sono separati.

