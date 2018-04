Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 aprile 2018 16.24 27 aprile 2018 - 16:24

La Svizzera assume le sue responsabilità nella lotta al finanziamento del terrorismo. È quanto ha affermato la consigliera federale Simonetta Sommaruga durante la conferenza terminata oggi a Parigi sul tema, alla quale hanno partecipato oltre 70 Stati.

"La Confederazione è una grande piazza finanziaria aperta sul mondo e ciò implica una responsabilità importante", ha affermato la responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) in una conferenza stampa. "Ne siamo coscienti e lo assumiamo."

Sommaruga ha presentato ai colleghi le disposizioni adottate in Svizzera menzionando però anche gli ambiti in cui è possibile fare di più. In particolare, la ministra ha citato l'individuazione dei flussi finanziari sospetti presso avvocati e intermediari non finanziari. "Il finanziamento del terrorismo non passa solo dalle banche", ha rilevato.

