L'attentato è avvenuto a circa quattro chilometri dal Parlamento Europeo, che proprio ieri era in sessione. Non è ancora chiaro se l'uomo volesse prendere di mira proprio il mercato di Natale. Le autorità hanno annunciato che in segno di lutto mercoledì le bandiere saranno issate a mezz'asta. Il mercato rimarrà invece chiuso.

Stando a una fonte di polizia citata dall'Associated Press, alcune ore prima del fatto di sangue dei gendarmi si erano recati a casa del sospettato per arrestarlo, ma non lo hanno trovato. Nella perquisizione hanno però rinvenuto del materiale esplosivo.

Martedì sera, tra poco prima delle otto e fin verso le nove, l'uomo ha aperto il fuoco in tre punti diversi della città, uccidendo due persone e ferendone altre 14. Vi sono anche stati degli scambi di tiri con una pattuglia dell'esercito, incaricata di controllare il famoso mercatino di Natale della città alsaziana. Cherif C. è però riuscito a fuggire a bordo di un taxi.

Il segretario di Stato agli interni, Laurent Nunez, ha dichiarato mercoledì mattina che non è escluso che l'assalitore abbia lasciato il territorio francese. Nunez ha inoltre invitato a dar prova di prudenza sul modo di definire i fatti: "La motivazione terroristica non è ancora stata confermata".

Stando a quanto reso noto dalla prefettura del Basso Reno, il presunto assalitore ha 29 anni, è iscritto nella lista dei radicalizzati a rischio (la cosiddetta schedatura “S”) ed è già stato condannato 20 volte per reati minori. Si chiama Cherif C., è di origine nordafricane, ma è nato a Strasburgo. La prefettura ha inoltre corretto il bilancio delle vittime: i morti sono tre e non due come annunciato in un primo tempo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Strasburgo in lutto, mentre la caccia all'uomo prosegue 12 dicembre 2018 - 08:41 Due persone uccise, 14 feriti, di cui sette gravi: è l'ultimo bilancio dell'attacco avvenuto martedì sera a Strasburgo. L'autore del gesto è ancora in fuga. Circa 350 tra poliziotti e gendarmi sono alla ricerca dell'uomo che martedì sera ha aperto il fuoco nel centro di Strasburgo. Stando a quanto reso noto dalla prefettura del Basso Reno, il presunto assalitore ha 29 anni, è iscritto nella lista dei radicalizzati a rischio (la cosiddetta schedatura “S”) ed è già stato condannato 20 volte per reati minori. Si chiama Cherif C., è di origine nordafricane, ma è nato a Strasburgo. La prefettura ha inoltre corretto il bilancio delle vittime: i morti sono tre e non due come annunciato in un primo tempo. Il segretario di Stato agli interni, Laurent Nunez, ha dichiarato mercoledì mattina che non è escluso che l'assalitore abbia lasciato il territorio francese. Nunez ha inoltre invitato a dar prova di prudenza sul modo di definire i fatti: "La motivazione terroristica non è ancora stata confermata". Le ultime notizie nell'edizione mattutina del Radiogiornale RSI: Martedì sera, tra poco prima delle otto e fin verso le nove, l'uomo ha aperto il fuoco in tre punti diversi della città, uccidendo due persone e ferendone altre 14. Vi sono anche stati degli scambi di tiri con una pattuglia dell'esercito, incaricata di controllare il famoso mercatino di Natale della città alsaziana. Cherif C. è però riuscito a fuggire a bordo di un taxi. Stando a una fonte di polizia citata dall'Associated Press, alcune ore prima del fatto di sangue dei gendarmi si erano recati a casa del sospettato per arrestarlo, ma non lo hanno trovato. Nella perquisizione hanno però rinvenuto del materiale esplosivo. L'attentato è avvenuto a circa quattro chilometri dal Parlamento Europeo, che proprio ieri era in sessione. Non è ancora chiaro se l'uomo volesse prendere di mira proprio il mercato di Natale. Le autorità hanno annunciato che in segno di lutto mercoledì le bandiere saranno issate a mezz'asta. Il mercato rimarrà invece chiuso. Infonotte del 11.12.2018: