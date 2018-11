Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 novembre 2018 13.49 26 novembre 2018 - 13:49

"Tesla quest'anno ha rischiato di chiudere i battenti, a causa delle difficoltà produttive dell'auto elettrica Model 3 durante la primavera e l'estate". Lo ha detto il CEO dell'azienda, Elon Musk, in un'intervista andata in onda sull'emittente americana Hbo.

"Tesla ha dovuto affrontare una grave minaccia di morte a causa della produzione della Model 3. La società stava perdendo molto denaro", ha affermato Musk, secondo cui restavano "poche settimane di vita. Se non avessimo risolto questi problemi in un brevissimo arco di tempo, saremmo morti. Ed è stato estremamente difficile risolverli".

L'imprenditore ha anche parlato dell'intenso lavoro di quei mesi, descrivendolo come "molto doloroso per cuore e cervello". "L'ho fatto solo perché se non l'avessi fatto ci sarebbero state buone probabilità che Tesla potesse morire".

Neuer Inhalt Horizontal Line