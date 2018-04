Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 aprile 2018 9.07 17 aprile 2018 - 09:07

Tesla ha sospeso ancora una volta la produzione del Model 3. La sospensione segue le parole dell'amministratore delegato Elon Musk, che solo nei giorni scorsi ha annunciato che la casa automobilistica stava producendo in modo sostenibile 2.000 unità all'anno.

La produzione viene sospesa per una settimana nell'ambito di una pianificazione già attesa, precisa il colosso delle auto elettriche. Lo stop è usato ''per migliorare l'automazione e per cercare di risolvere i colli di bottiglia per aumentare i tassi di produzione'' precisa la casa automobilistica.

