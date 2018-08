Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

9 agosto 2018

Faro della Commissione per i titoli e gli scambi (Sec) sul tweet shock di Elon Musk sulla privatizzazione di Tesla.

Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, l'ente americano per la vigilanza della borsa vuole verificare se le affermazioni di Musk corrispondono alla verità e perché l'annuncio è stato affidato a Twitter senza seguire le modalità ufficiali.

Il ruolo di Twitter per comunicazioni anche con gli investitori è una nuova frontiera per la Sec. Musk, così come il presidente americano Donald Trump, è un fanatico dell'uso di Twitter, al quale affida i suoi pensieri anche provocatori esponendosi a violente polemiche.

