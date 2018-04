Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un test per l'HIV da fare a casa potrebbe essere permesso in Svizzera già da questa estate. Immagine d'archivio.

Un test per l'HIV da fare a casa potrebbe essere permesso in Svizzera già da questa estate. La Commissione federale per la salute sessuale (CFSS) ha deciso di sostenere la sua introduzione.

Il dossier è ora nelle mani dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), ha detto all'ats la portavoce Katrin Holenstein confermando informazioni pubblicate da "Zentralschweiz am Sonntag" e "Ostschweiz am Sonntag".

L'UFSP si esprimerà nelle prossime due o tre settimane e in seguito sarà il turno di Swissmedic. I test potrebbero quindi arrivare sul mercato già nell'estate, ha aggiunto la Holenstein.

Ai domenicali, il presidente della CFSS Marcel Tanner ha dichiarato che i test sono ormai affidabili e che l'introduzione in altri Paesi si è svolto in maniera positiva. Tutto questo è importante per la salute, poiché "più è facile il test e più la gente si controllerà, riducendo i rischi di contagio", ha affermato.

