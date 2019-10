Il Tribunale federale ha annullato le domande di costruzione per due abitazioni secondarie plurifamiliari a Leis, frazione del comune di Vals (GR), che avrebbero dovuto essere gestite da un albergo come alloggi turistici.

Il Tribunale federale (TF) ha annullato le domande di costruzione per due abitazioni secondarie plurifamiliari a Leis, frazione del comune di Vals (GR), che avrebbero dovuto essere gestite da un albergo come alloggi turistici.

Secondo i giudici della corte suprema manca l'unità operativa imposta dalla legge, poiché gli edifici dovevano sorgere a diversi chilometri dall'hotel che li avrebbe affittati.

È poco verosimile che gli ospiti che soggiorneranno in queste case vacanza facciano uso delle offerte e dell'infrastruttura - si legge nella sentenza pubblicata oggi. Data la distanza di 3,5 km, si può supporre che i clienti sarebbero passati dalla reception solo per ritirare le chiavi.

Il criterio dell'unità operativa implica invece una certa relazione spaziale, notano i giudici di Mon Repos. In questo senso, il contratto di gestione tra l'albergo e i proprietari non è sufficiente a giustificare il rilascio delle licenze edilizie per le residenze secondarie adibite ad alloggio turistico.

A Vals, la percentuale di residenze secondarie è ampiamente al di sopra del limite del 20% imposto dalla legge. Inoltre, il comune dispone di riserve troppo ampie di terreni edificabili e deve rivedere queste aree.

