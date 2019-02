Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un allevatore turgoviese che non aveva anestetizzato i suoi maialini durante la castrazione

Il Tribunale federale (TF) ha respinto il ricorso di un allevatore turgoviese che non aveva sufficientemente stordito i suoi maialini durante la castrazione. Il Cantone potrà perseguirlo con sanzioni amministrative e penali.

Nel corso di un'ispezione senza preavviso all'allevamento di suini dell'uomo nel gennaio 2016, l'Ufficio veterinario del canton Turgovia aveva riscontrato gravi violazioni della legge sulla protezione degli animali, scrive l'alto tribunale di Losanna in una sentenza pubblicata oggi.

L'Ufficio era giunto alla conclusione che nel periodo da dicembre 2014 a gennaio 2016 circa 2000 porcellini erano stati castrati senza una sufficiente anestesia, su un totale di 2600 sottoposti all'operazione. Inoltre, le castrazioni erano state effettuate da una persona che non disponeva del necessario certificato di idoneità.

Nella sua sentenza, il TF rileva che simili manchevolezze erano già state riscontrate in occasione di precedenti controlli, ma non erano state sanzionate.

Per determinare il numero di maialini castrati con narcosi insufficiente le autorità cantonali hanno esaminato il contatore di cui era dotato l'apparecchio per le narcosi, il quale indicava meno di un quarto delle castrazioni effettivamente avvenute. L'apparecchio era peraltro talmente sporco che il contatore ha dovuto essere dapprima pulito per essere esaminato.

Neuer Inhalt Horizontal Line