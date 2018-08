Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 agosto 2018 13.31 23 agosto 2018 - 13:31

Il Tribunale federale (TF) ha respinto il ricorso di Dieter Behring.

L'ex finanziere basilese era stato condannato il 30 settembre 2016 dal Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona a cinque anni e mezzo di carcere per aver truffato, con un sistema piramidale, 2000 investitori per complessivi 800 milioni di franchi. La sentenza è dunque definitiva.

Nella sentenza pubblicata oggi, il Tribunale federale ritiene che il diritto di Behring a un processo equo non sia stato violato. I giudici di Losanna non hanno accolto neppure le critiche emesse dall'ex finanziere riguardo all'atto d'accusa: contrariamente a quanto sostiene Behring, il Ministero pubblico ha descritto gli elementi a carico in modo concreto e dettagliato. Nessuna arbitrarietà, dunque.

Secondo il TF, i giudici di Bellinzona hanno potuto concludere correttamente che il cosiddetto "sistema d'affari Behring", con promesse di rendite a due cifre, era un sistema piramidale truffaldino, in cui il denaro raccolto tra i nuovi investitori serve a remunerare quelli reclutati in precedenza: il collaudato "schema Ponzi" analogo alla "catena di Sant'Antonio", che fa guadagnare i primi arrivati per lasciare a mani vuote quelli che seguono.

Dopo una campagna promozionale intensa, circa 2000 persone avevano investito nel sistema Behring tra il 1994 e il 2004, subendo perdite complessive per circa 800 milioni di franchi. Behring è stato però condannato il 30 settembre 2016 - per truffa per mestiere ma non per riciclaggio come chiesto dall'accusa - solo per i fatti avvenuti dal 2001, essendo gli anni precedenti ormai in zona prescrizione.

Il 30 marzo 2017 il TPF ha autorizzato risarcimenti per un totale di 207 milioni di franchi, tenendo conto di 1189 richieste. La somma domandata nelle pretese civili era in realtà ben più alta, circa 420 milioni, ma anche qui è venuta in soccorso di Behring la caduta in prescrizione.

Il Tribunale federale si pronuncerà in data ulteriore sui ricorsi di parti civili, come pure su quelli di persone colpite dalle confische ordinate dalla giustizia.

