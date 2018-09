Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 settembre 2018 14.47 19 settembre 2018 - 14:47

Il Tribunale federale ha confermato una pena di 18 mesi da scontare e per un automobilista che superò e tagliò la strada ad un'altra vettura in autostrada a Berna.

Il Tribunale federale ha confermato una condanna a 18 mesi da scontare e a una pena pecuniaria per un automobilista che nel 2015 superò e tagliò la strada ad un'altra vettura in autostrada. L'uomo si era già visto in precedenza ritirare la patente a quattro riprese.

I giudici di Losanna hanno respinto il ricorso dell'interessato, il quale sosteneva che quella sera non era lui a guidare l'auto, un veicolo dell'azienda di sua proprietà. Il ricorrente non ha però voluto rivelare il nome della persona che si sarebbe trovata alla guida.

Si tratta di un alibi tardivo, che l'interessato ha presentato soltanto al processo d'appello, sottolineano i giudici federali nella loro sentenza. In considerazione dei quattro precedenti ritiri della licenza di guida e delle precedenti condanne con la condizionale, i giudici hanno inoltre deciso di non sospendere la pena detentiva.

I fatti risalgono al mese d'ottobre del 2015: mentre si trovava sul tratto dell'autostrada A6 nei pressi dello svincolo di Berna-Neufeld, lo spericolato conducente ha dapprima tallonato un SUV BMW X5, l'ha in seguito superato e mentre procedeva a una velocità di 120 km/h ha fatto una brusca frenata, obbligando la seconda vettura a mettersi in salvo sulla corsia d'emergenza.

Poco dopo, sul raccordo in direzione di Berna-Wankdorf, l'automobilista tagliò nuovamente la strada al SUV, che questa volta non riuscì a evitare l'impatto e andò a sbattere contro il guardrail. Il conducente della prima vettura continuò invece la sua corsa senza preoccuparsi dell'altro automobilista.

Nel marzo 2017, il Tribunale regionale di Berna-Mittelland aveva condannato il pirata della strada a 18 mesi di detenzione senza la condizionale, a 110 aliquote da 170 franchi e a una multa di 800 franchi. Il Tribunale cantonale ha inseguito confermato la condanna per gravi infrazioni alle regole della circolazione e ha portato la pena pecuniaria a 120 aliquote.

Neuer Inhalt Horizontal Line