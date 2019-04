È giustificato l'annullamento della votazione federale del 28 febbraio 2016 sull'iniziativa del PPD riguardante l'imposizione fiscale delle coppie sposate, afferma il consigliere nazionale Beat Jans (PS/BS) che all'epoca faceva parte del comitato contrario al testo.

Per il socialista, interrogato da Keystone-ATS, "è irritante che i cittadini abbiano avuto a disposizione informazioni sbagliate". Per il basilese, oltre al numero delle coppie sposate con doppio reddito penalizzate fiscalmente, occorrerebbe sapere anche quanto queste coppie hanno pagato di più e a quanto ammonterebbero le perdite per le casse pubbliche in caso di accettazione della proposta di modifica costituzionale.

Per poter chiarire tali questioni, Jans ritiene opportuno che il parlamento possa nuovamente discutere dell'iniziativa. Le nuove informazioni andranno poi comunicate alla popolazione affinché possa prendere una decisione con cognizione di causa.

