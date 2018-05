Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 maggio 2018 12.25 08 maggio 2018 - 12:25

La polizia bernese ha rifiutato a giusta ragione il permesso d'acquisto di armi a Nicholas Blancho, presidente del Consiglio centrale islamico della Svizzera (CCIS). Il Tribunale federale ha respinto in ultima istanza il suo ricorso in una sentenza pubblicata oggi.

Nell'ottobre 2014 Blancho, uno svizzero nato nel 1983 a Bienne e convertitosi all'Islam quando aveva 16 anni, aveva presentato alla polizia bernese una richiesta di permesso d'acquisto d'armi. Voleva comperare una pistola SIG Sauer P226 di calibro 9 mm, munita di un caricatore da 15 colpi. Il militante islamico giustificava la sua intenzione adducendo gravi minacce contro di lui e contro la sua famiglia.

La polizia aveva rifiutato e il suo no era stato confermato da diverse istanze cantonali alle quali Blancho aveva presentato ricorso, da ultimo il Tribunale amministrativo bernese in una sentenza pubblicata lo scorso 3 gennaio. Non c'è garanzia che il 34enne utilizzi l'arma in modo responsabile e rispettoso della legge, hanno sostenuto le autorità bernesi sostenute anche dal TF.

