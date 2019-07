Pesante smacco per UBS oggi a Losanna: il Tribunale federale (TF) ha deciso, con 3 voti contro 2, che la banca dovrà consegnare alla Francia i dati personali riguardanti oltre 40'000 clienti.

Il TF ha accolto il ricorso dell'Amministrazione federale delle Contribuzioni contro una precedente sentenza di segno opposto del Tribunale amministrativo federale.

La Seconda Corte di diritto pubblico ha ritenuto che non si tratti di una "fishing expedition", ossia di una ricerca generica su un gruppo esteso di persone nella speranza che qualcuno rimanga impigliato nella rete. Ha d'altro canto sottolineato all'unanimità che i dati dei clienti francesi non potranno essere utilizzati nell'ambito del procedimento penale in Francia contro UBS per reclutamento illecito di clienti e riciclaggio aggravato del provento di frode fiscale.

Questo è tuttora pendente, poiché UBS ha presentato ricorso contro la multa di 3,7 miliardi di euro inflittale lo scorso 20 febbraio dal Tribunale correzionale di Parigi, la pena più pesante mai pronunciata dalla giustizia francese per casi di evasione fiscale. UBS teme che le informazioni richieste possano essere utilizzate contro la banca in questo procedimento.

La richiesta francese di assistenza fiscale era stata presentata l'11 maggio 2016, sulla base di liste di conti cifrati fornite dalla Germania dopo le perquisizioni fatte nel 2012 e nel 2013 in succursali di UBS oltre Reno.

In una prima reazione, UBS scrive in una nota che prende atto della decisione del TF e che studierà attentamente la sentenza. "Indipendentemente da questa, è importante che l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) garantisca il principio di specialità (assistenza amministrativa solo in ambito fiscale) prima della trasmissione dei dati. Ciò riguarda l'intera piazza finanziaria elvetica. Per ulteriori commenti si rimanda all'Associazione svizzera dei banchieri (ASB)", si legge nella presa di posizione.

Intanto UBS ha subito un contraccolpo in borsa, seppur limitato, della decisione della corte suprema: poco dopo la sentenza il titolo perdeva circa l'1%. In mattinata l'azione era invece arrivata a guadagnare quasi l'1%.

Stando agli operatori di mercato la decisione del TF lascia "un'impressione negativa". A loro avviso i dati finiranno inoltre "in una forma o nell'altra" nel procedimento penale in cui è implicata UBS in Francia, sebbene il TF affermi che non potranno essere utilizzati in tal ambito.

La sentenza è stata subito commentata anche dall'Unione Democratica di Centro. In un comunicato odierno il partito di Albert Rösti parla di una "decisione incomprensibile" e di una "incredibile sentenza contro la piazza finanziaria" elvetica. Secondo l'UDC la conseguenza è che "il solo fatto di avere un conto presso una banca svizzera espone il cliente straniero al sospetto di evasione fiscale e a controlli". Per i democentristi non è compito delle autorità elvetiche sostenere lo stato francese, alle prese con difficoltà finanziarie, o altre nazioni, "nelle loro crociate contro la nostra piazza finanziaria e i posti di lavoro che ne derivano".

