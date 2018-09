Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

23 settembre 2018 11.26

Una bimba di due anni è stata travolta ieri pomeriggio da un'auto a Uesslingen (TG). Nonostante i tentativi di rianimazione la piccola è morta ancora sul luogo dell'incidente.

In base alle indagini finora condotte, verso le 15.30 un conducente di 65 anni si stava muovendo con la sua vettura sullo spiazzo antistante una casa unifamiliare e per motivi ancora ignoti ha investito la bambina, indica la polizia cantonale in un comunicato diramato oggi. Parenti, soccorritori e membri della Rega hanno cercato di rianimarla, ma senza successo.

