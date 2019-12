L'auto coinvolta nell'incidente in cui ha perso la vita un ciclista di 15 anni.

Un ragazzo di 15 anni in bicicletta è stato investito e ucciso da una vettura a Ellighausen, in Turgovia. Il ragazzo si è immesso da una laterale su una strada che attraversa il villaggio ed è stato travolto da una vettura che arrivava dalla sua destra.

L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno. Il 15enne è rimasto incastrato sotto l'automobile ed è deceduto sul posto, ha reso noto la polizia turgoviese. Alla guida dell'auto c'era una donna di 27 anni che è stata a sua volta portata in ambulanza in ospedale per controlli.

