Questo contenuto è stato pubblicato il 17 ottobre 2018 10.14 17 ottobre 2018 - 10:14

Un giovane italiano di 19 anni è stato arrestato nel canton Zurigo in relazione all'uccisione di una donna, trovata morta ieri pomeriggio in un appartamento di Frauenfeld, nel canton Turgovia.

La notizia dell'arresto è stata data stamane dalla polizia cantonale turgoviese, che non fornisce maggior indicazioni sul 19enne e neppure sulla donna uccisa, le cui generalità non sono state ancora appurate, come neppure le circostanze e le cause della morte. Nella nota si dice soltanto che la polizia presume si tratti di un omicidio e che per fare chiarezza al riguardo è stato interpellato l'Istituto di medicina legale.

Nel comunicato si precisa che una vicina di casa ha avvertito ieri pomeriggio poco prima delle 17.30 la centrale di polizia di aver trovato una persona esanime in un'abitazione della Talackerstrasse e che all'arrivo dei soccorsi è stata reperita una donna, di cui è stata constatata la morte. Poche ore dopo è stato arrestato dalla polizia cantonale zurighese il 19enne italiano, fortemente sospettato di aver commesso il delitto.

