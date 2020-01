La polizia cantonale turgoviese ha sequestrato un'iguana in un'abitazione a Weinfelden. Il proprietario, un cittadino turco di 39 anni, voleva vendere l'animale esotico attraverso Internet, ma era privo dei permessi necessari.

L'iguana - un esemplare di 90 centimetri di lunghezza - non era peraltro tenuto in condizioni adeguate, indica oggi la polizia turgoviese in una nota.

Le forze dell'ordine sono intervenute in seguito a segnalazioni ricevute dalla popolazione. Il sequestro è stato eseguito il 2 gennaio su ordine del veterinario cantonale e in presenza di un esperto di rettili. L'animale esotico è stato portato in un centro di soccorso per animali. Il proprietario è stato denunciato al Ministero pubblico per numerose infrazioni alla legge.

