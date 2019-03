Un agente della polizia cantonale turgoviese di 41 anni si è ferito oggi dopo aver per errore esploso un proiettile con la sua arma di ordinanza. Il colpo l'ha raggiunto al polpaccio, provocandogli ferite medio-gravi.

Due altri poliziotti che si trovavano nelle vicinanze hanno riportato disturbi all'udito.

La polizia cantonale indica in una nota che per lo sventurato agente si è reso necessario il trasporto in ambulanza all'ospedale. L'esatta dinamica dei fatti non è ancora chiara: è stata avviata un'inchiesta, se ne occupano gli agenti della scientifica cantonale turgoviese.

