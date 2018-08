Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il Tribunale regionale di Frauenfeld ha assolto oggi i due coniugi a processo per incendio colposo, per aver causato con la loro negligenza il rogo che, nelle prime ore del 21 dicembre 2015, distrusse sei case nel centro storico di Steckborn, nel canton Turgovia.

I due volevano soltanto caricare nottetempo nel loro appartamento la batteria ai polimeri di litio di un modellino d'auto telecomandato, ma un caricamento eccessivo aveva portato a un surriscaldamento e in seguito all'incendio, che aveva causato danni per 12 milioni di franchi. La corte ha seguito la richiesta della difesa, mentre il pubblico ministero esigeva pene pecuniarie con la condizionale e una multa di diversa entità per i due, rei a suo avviso di aver lasciato il caricatore incustodito attaccato alla rete elettrica.

I pericoli legati all'uso degli accumulatori litio-polimero sono infatti noti, aveva sostenuto nella requisitoria tenuta ieri. Il presidente del tribunale, nella motivazione orale, ha ammesso l'argomentazione della difesa, riconoscendo che all'epoca non era diffusamente noto che le batterie litio-polimero costituiscono un particolare pericolo. Lo ha dimostrato un sondaggio condotto all'interno della stessa corte: quattro dei cinque suoi membri non ne erano al corrente almeno fino ai fatti del 2015.

