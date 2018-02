Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

26 febbraio 2018 - 15:05

I dipendenti dell'azienda Zinctec, che verrà chiusa a fine aprile, hanno indetto oggi uno sciopero d'avvertimento di due ore. Chiedono in particolare alla direzione di intavolare trattative per un buon piano sociale.

Mercoledì si terrà un incontro tra i collaboratori, i sindacati e la direzione dell'azienda, ha detto all'ats Stefan Brülisauer della sezione Svizzera orientale-Grigioni di Unia.

A causa della chiusura dell'impresa attiva nelle tecniche delle superfici e nella zincatura perderanno il posto tutti i 41 dipendenti. Lo ha annunciato la scorsa settimana la stessa azienda, con sede a Egnach (TG) e siti di produzione nella stessa località e nella vicina Salmsach.

I dipendenti erano già stati informati in settembre nell'ambito di una procedura di consultazione, che tuttavia non ha incluso i partner sociali. Collaboratori e sindacati lottano ora per un "piano sociale leale".

È stata creata una commissione del personale, che insieme a Unia chiede trattative in questo senso. La direzione la scorsa settimana non si è mostrata aperta a discussioni, secondo Unia, e giocava con il tempo. Per questo motivo a una assemblea del personale sono state decise misure di lotta.

