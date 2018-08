Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

17 agosto 2018 - 16:50

Incidente ferroviario questa mattina verso le 08.00 a Bischofszell (TG): un treno regionale è finito contro una barriera di un passaggio a livello provocando il ferimento di una passeggera. La barriera era appena stata divelta da un camion e si trovava sui binari.

Il conducente del mezzo pesante aveva in precedenza urtato la sbarra con il suo rimorchio ed era riuscito a lasciare l'area pericolosa con il suo veicolo, indica la polizia cantonale in una nota odierna.

Al momento di attraversare il passaggio a livello, il macchinista del treno, che da Bischofszell era diretto ad Hauptwil, ha notato la barriera sui binari, ma nonostante una frenata d'emergenza non ha potuto evitare la collisione. Il macchinista è rimasto illeso, ma la cabina è stata fortemente danneggiata nell'impatto.

Ad avere la peggio è stata una passeggera del treno, che ha subito ferite giudicate medio-gravi e ha dovuto essere trasportata in ospedale dai servizi di soccorso. Il traffico ferroviario è rimasto interrotto fino a mezzogiorno. Un'inchiesta è stata aperta per chiarire le cause esatte dell'incidente. I danni sono stimati in diverse decine di migliaia di franchi.

