Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 agosto 2018 13.06 04 agosto 2018 - 13:06

Finito il "noviziato" in monastero per i ragazzi salvati dalla grotta di Tham Luang (archivio)

Hanno concluso il loro periodo di "noviziato" i ragazzini thailandesi salvati dalla grotta di Tham Luang dove erano rimasti intrappolati e che hanno trascorso nove giorni in un monastero, accuditi dai monaci, in segno di gratitudine per essere stati tratti in salvo.

In tuniche color arancio e con le teste rasate, gli 11 ragazzini di età compresa tra gli 11 ed i 16 anni hanno salutato i monaci che li hanno seguiti. Un altro dei giovanissimi calciatori non ha seguito la loro strada, quella del periodo di noviziato in segno di gratitudine, perché cristiano.

L'allenatore resterà invece tre mesi nel monastero. Prima di tornare alla loro vita normale i giovani e il loro allenatore hanno fatto una preghiera. Ora dovranno seguire lezioni aggiuntive per rimettersi in pari rispetto agli altri studenti. Per oggi è prevista infine una nuova cerimonia per ringraziare per la partecipazione e il sostegno arrivati da ogni parte del mondo allo sforzo messo in atto per salvarli.

Neuer Inhalt Horizontal Line