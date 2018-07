Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 luglio 2018 10.07 23 luglio 2018 - 10:07

I giovani calciatori thailandesi tratti in salvo dalla grotta Tham Luang compiranno un noviziato di nove giorni, mentre il loro allenatore si farà monaco per lo stesso periodo.

I giovani calciatori thailandesi salvati dalla grotta Tham Luang inizieranno questa settimana un noviziato di nove giorni in templi nella provincia di Chiang Rai, mentre il loro allenatore si farà monaco per lo stesso periodo.

I "cinghialotti" (questo il nome della loro squadra) che entreranno in un tempio sono 11, ossia tutti tranne il 14enne apolide cristiano Adul Sam-on (che molto ha contribuito al salvataggio essendo il solo a parlare inglese e a poter fare da interprete).

La loro rasatura è prevista per domani, prima di una cerimonia di ordinazione che avverrà mercoledì, hanno comunicato alcuni funzionari religiosi provinciali.

Le autorità non hanno specificato se la decisione sia stata presa di comune accordo tra i ragazzi. Già nella conferenza stampa nel giorno in cui sono stati dimessi dall'ospedale, mercoledì scorso, avevano dichiarato che si sarebbero fatti novizi in onore del volontario ex Navy Seal morto nella operazioni di recupero. I ragazzi sono rimasti bloccati nella grotta per oltre due settimane.

Il loro allenatore, che ha 25 anni ed è orfano di madre e padre, aveva già passato anni in un tempio prima di uscirne tre anni fa per prendersi cura della nonna malata.

