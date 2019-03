Dal 23 al 28 luglio il Paléo Festival di Nyon (VD) accoglierà nuovamente numerosi artisti internazionali, fra i quali The Cure, Lana Del Rey, Soprano, Twenty Øne Piløts, Lomepal, -M-, Angèle e Charlotte Gainsbourg.

La programmazione della 44edizione comprende un po' più di "ingredienti francofoni", ha spiegato oggi il fondatore e "patron" del festival Daniel Rossellat presentando la manifestazione. Ad esempio, il tradizionale Village du Monde permetterà quest'anno di scoprire la diversità culturale e musicale del Québec con Coeur de Pirate e Robert Charlebois.

Ma il Paléo ha anche quale scopo quello di rinnovarsi e "circa l'80% della programmazione è composta da artisti che non sono mai venuti a Nyon", ha aggiunto Rossellat.

Fra gli altri artisti presenti figurano Pêle-mêle, Christine and The Queens, Les Cowboys Fringants, Shaka Ponk, Aloïse Sauvage, Charlotte Cardin, Patrick Bruel, Hubert-Félix Thiefaine, Jane Birkin e Lou Doillon. Sul fronte svizzero gli umoristi Vincent Veillon e Vincent Kucholl presenteranno "Le Fric", uno spettacolo rielaborato per l'occasione, sul grande palcoscenico.

