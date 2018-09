Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Thyssenkrupp si divide in due

Il gruppo tedesco Thyssenkrupp si divide in due distinte società operative e nomina i nuovi vertici: Bernhard Pellens presidente e Guido Kerkhoff amministratore delegato.

La decisione, attesa da giorni, è arrivata al termine della riunione odierna del consiglio di sorveglianza che ha fatto proprie le indicazioni che erano giunte dal consiglio di amministrazione. E costituisce una vittoria dei cosiddetti fondi attivisti.

In pratica il via libera del consiglio allo spin off porterà alla nascita di ThyssenKrupp Industrials, che si occuperà della produzione di ascensori, elevatori, delle forniture automobilistiche e della costruzione d'impianti; e di ThyssenKrupp Materials che si prenderà carico della produzione e della lavorazione dell'acciaio e del commercio di materiali e della divisione Marina.

Un'operazione che si valuta arriverà a conclusione nell'arco di un anno un anno e mezzo, darà alla luce due società di dimensioni sostanzialmente simili. ThyssenKrupp Industrials avrà infatti un giro d'affari stimato in circa 16 miliardi di euro, mentre Thyssenkrupp Materials di circa 18 miliardi. La prima sarà quotata alla borsa di Francoforte.

A spingere per la divisione in due del gruppo e quindi a vincere una 'battaglia' che dura da molto tempo, sono dunque i fondi attivisti, lo svedese Cevian Capital che detiene il 18% ed fondo Elliott Management di Paul Singer che detiene il 3%.

