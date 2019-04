I Ticinesi, chiamati oggi alle urne per eleggere Governo e Parlamento, hanno riconfermato quattro dei cinque consiglieri di Stato uscenti: 2 della Lega-UDC e 1 a testa di PLR e PS. Il membro del PPD nell'esecutivo sarà Raffaele De Rosa e non più Paolo Beltraminelli.

Questo in estrema sintesi l'esito dell'elezione per il Consiglio di Stato in Ticino. Come quattro anni fa, tutti gli eletti in Governo sono uomini.

Stando ai risultati definitivi dei 115 Comuni scrutinati pubblicati sul sito della Cancelleria di Stato, il tandem Lega-UDC è risultato il primo partito col 27,86% delle preferenze. Seguono il PLR (24,49%), il PPD (18,23%) e il PS (17,06%).

Il Partito socialista ha quindi riconfermato agevolmente il proprio rappresentante nell'esecutivo, Manuele Bertoli, responsabile del Dipartimento dell'educazione.

Non hanno avuto problemi neppure gli uscenti Norman Gobbi (il più votato in assoluto) e Claudio Zali della Lega dei Ticinesi e Christian Vitta del PLR. Anziché l'uscente Paolo Beltraminelli, per il PPD è stato eletto il granconsigliere uscente Raffaele De Rosa.

In totale, 13 partiti, con 53 candidati, erano in corsa per l'esecutivo, mentre 757 persone, suddivise tra 18 partiti, aspirano ad occupare un seggio nel Gran Consiglio, i cui risultati saranno resi noti domani.

