Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 maggio 2018 21.52 17 maggio 2018 - 21:52

L'ex segretario di Stato Usa Rex Tillerson ha criticato quella che ha definito la "crescente crisi di etica e integrità" nella vita pubblica americana. Parole che sono sembrate un indiretto attacco al presidente Donald Trump.

"Se i nostri leader cercano di nascondere la verità o noi come persone accettiamo realtà alternative che non sono basate sui fatti, allora come cittadini americani stiamo abbandonando la nostra libertà", ha detto Tillerson parlando al Virginia Military Institute.

L'ex titolare di Foggy Bottom, che Trump ha 'licenziato' in marzo, non ha mai nominato Trump, ma ha avvertito che la crisi di verità e integrità sta minacciando la democrazia Usa.

Neuer Inhalt Horizontal Line