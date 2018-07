Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 luglio 2018 19.03 30 luglio 2018 - 19:03

Vivendi, società francese attiva nel settore dei media e delle comunicazioni, annuncia una svalutazione pari a 512 milioni della propria quota in Telecom Italia evocando, in particolare, il cambio nella governance del gruppo e rischi del piano industriale 2018-2020.

Nella nota, il gruppo di guidato dalla famiglia Bolloré afferma: "malgrado l'atteso miglioramento delle prospettive di valorizzazione di Telecom Italia, se il piano industriale 2018-2020 adottato in modo unanime, il 12 marzo 2018, dal vecchio cda di Telecom Italia verrà effettivamente attuato dal nuovo Cda, Vivendi svaluta la sua partecipazione in Telecom Italia. In particolare, per tenere conto dei rischi di esecuzione di questo piano industriale visto il potere ridotto di Vivendi nel partecipare alle decisioni relative alle politiche finanziarie e operative di Telecom Italia".

