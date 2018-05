Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 maggio 2018 13.57 13 maggio 2018 - 13:57

Il progetto di ristrutturazione del centro di ricerche Agroscope non è stato capito, sostiene Johann Schneider-Ammann ammettendo errori di comunicazione. Il ministro dell'economia assicura che non si tratta di uno smantellamento.

La ristrutturazione di Agroscope, presentata in primavera, prevedeva di centralizzare a Posieux (FR) dell'istituto, ora suddiviso in diversi cantoni, e una riduzione del 20% del budget. I costi di esercizio, che attualmente rappresentano il 40% delle spese, devono essere ridotti a profitto della ricerca, aveva dichiarato allora l'Ufficio federale di agricoltura. L'Unione svizzera dei contadini (USC) aveva subito annunciato la sua opposizione. L'annuncio ha creato malcontento anche in Ticino, dove vi è preoccupazione riguardo al futuro della stazione di Cadenazzo.

In un'intervista pubblicata da Matin Dimanche, Johann Schneider-Ammann afferma di voler riunire i migliori ricercatori per creare una struttura il più efficace possibile e di investire nella ricerca. "Ho già avvertito Ueli Maurer, ministro delle finanze e figlio di contadini, che mi ci vorranno milioni", ha aggiunto.

"Il mio scopo è ripensare la struttura che è sparpagliata in dodici siti in diversi cantoni"."Il progetto non è stato compreso, perché ho dovuto comunicare nell'urgenza a causa del rischio di fughe di notizie", ha spiegato il consigliere federale, chiedendo ai contadini di dargli fiducia.

