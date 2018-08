Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 agosto 2018 20.29 13 agosto 2018 - 20:29

Alla Borsa di Francoforte, Bayer ha perso il 10% dopo la condanna negli Stati Uniti di Monsanto, multinazionale americana acquisita nei mesi scorsi dal gruppo tedesco per 63 miliardi di dollari. L'azienda tedesca ha così perso 9 miliardi di euro di capitalizzazione.

Bayer è stata travolta dall'onda lunga della sentenza dei giudici californiani con la quale Monsanto è stata condannata a risarcire con 289 milioni di dollari un giardinieri malato di cancro che ha utilizzato un diserbante, a base di glifosato, prodotto dalla multinazionale statunitense.

Si tratta della prima sentenza di questo genere rispetto alle circa 5.000 cause civile che sono stati intentate negli Stati Uniti. Gli investitori, secondo gli analisti finanziari, guardano con preoccupazione non tanto alla somma del singolo risarcimento quanto all'ipotesi che possano arrivare altre sentenze analoghe che moltiplicherebbe in modo esponenziale il costo finale.

Con il forte calo in Borsa - il titolo dell'azienda di Leverkusen è ora a 83,87 euro - tornano a farsi sentire anche i malumori di quanti hanno espresso perplessità sul prezzo pagato per l'acquisizione dalla multinazionale tedesca.

Bayer, intanto, è fiduciosa che la sentenza sarà ribaltata in appello ritenendo che non ci sono elementi scientifici per dimostrare che il glifosato provochi il cancro. Gli analisti finanziari, però, ritengono che se anche il ricorso in appello può "effettivamente portare a una moderazione della pena al minimo, se non addirittura invertita", un numero elevato di "casi pendenti simili probabilmente si moltiplicherà".

Il glifosato rappresenta tra il 2 ed il 3 per cento dei guadagni combinati di Bayer-Monsanto, che ora si ritrovano minacciati dal contenzioso legale americano. Nei mesi scorsi la Commissione europea aveva rinnovato la licenza per l'utilizzo del glifosato, nonostante l'acceso dibattito sulla sua sicurezza. In Germania e Francia sono stati presi provvedimenti per eliminare l'uso dell'erbicida. Questa decisione ha provocato un forte impatto sull'andamento in Borsa delle aziende del settore sanitario.

