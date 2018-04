Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

17 aprile 2018 - 17:17

Il giudice brasiliano Sergio Castresi de Souza Castro, del distretto di Cananeia, ha imposto una serie di misure restrittive a Cesare Battisti e alla moglie brasiliana Joice Lima.

L'ex terrorista italiano potrebbe vedersi ritirato il passaporto, non potrebbe più lasciare Cananeia o uscire di casa dopo le 22 e sarebbe obbligato a presentarsi una volta al mese alle autorità locali per informare delle loro attività. Questa volta l'ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo (Pac) è accusato di aver fornito un indirizzo falso in occasione del suo matrimonio.

Secondo il pubblico ministero Olavo Evangelista Pezzotti, nel giugno del 2015 Battisti e la moglie fornirono indirizzi fasulli per i documenti necessari per il loro matrimonio, il che costituisce il reato di "falso ideologico" nell'ordinamento brasiliano.

Battisti è anche sotto processo per esportazione illegale di valuta, da quando fu arrestato nell'ottobre del 2017 mentre tentava di uscire dal Brasile con dollari ed euro non dichiarati.

