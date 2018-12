L'artista Paul Klee è nato in Svizzera nel 1879 come figlio di un tedesco . Ha studiato e più tardi ha vissuto in Germania. Quando i nazisti presero il potere nel 1933, Paul Klee fu licenziato come professore. Emigrò con la moglie a Berna dai genitori. Nel 1939 Klee richiese la cittadinanza svizzera. Paul Klee morì nel 1940 durante un soggiorno in Ticino, pochi giorni prima di ottenere la cittadinanza svizzera. L'avvenimento ebbe quasi conseguenze devastanti: l'accordo di Washington delle potenze alleate richiedeva infatti la liquidazione di tutti i beni patrimoniali tedeschi in Svizzera. Gli amici svizzeri dei Klee acquistarono il lascito dell'artista impedendone così la liquidazione. Paul Klee è sepolto nel cimitero di Schosshalden a Berna. (akg-images)

La scrittrice Patricia Highsmith è nata negli Stati Uniti nel 1921. L'eccentrica autrice è nota soprattutto per i suoi romanzi polizieschi psicologici. Molte delle sue storie sono state premiate e filmate. Dopo aver vissuto in varie parti d'Europa, nel 1981 si trasferì nella Svizzera italiana dove morì di cancro nel 1995. È sepolta a Tegna, in Ticino, il suo ultimo luogo di residenza. (Fondation Horst Tappe)

Lo scrittore e pacifista tedesco Erich Maria Remarque nacque nel 1889 in Germania. Il suo romanzo contro la guerra "Niente di nuovo sul fronte occidentale" è letto ancora oggi nelle scuole. All'inizio del regime nazista emigrò in Svizzera e da lì negli Stati Uniti nel 1939. Ha sposato la sua ex-moglie una seconda volta in modo che potesse fuggire dalla Germania. Sua sorella fu meno fortunata, venne ghigliottinata dal regime neonazista. Un fatto di cui Remarque venne a conoscenza solo dopo la guerra. Nel dopoguerra, Remarque visse tra la Svizzera e gli Stati Uniti. Trascorse gli ultimi decenni della sua vita in Ticino, dove è sepolto, nel cimitero di Ronco sopra Ascona. (Roger Viollet)

La leggenda della moda Coco Chanel nacque nel 1883 in un ospizio francese come figlia illegittima. Creò un impero della moda e dei profumi. Durante la seconda guerra mondiale fece la spia per le forze di occupazione tedesche. Tra le altre cose voleva persuadere il primo ministro britannico Winston Churchill a trattare segretamente con i tedeschi per una pace separata. Dopo la liberazione di Parigi, fu arrestata come collaboratrice. Trascorse gli anni del dopoguerra in esilio involontario a Losanna. Morì a Parigi nel 1971, ma volle essere sepolta a Losanna. (United Archives)

Nato nel 1880 in Germania, l'artista Ernst Ludwig Kirchner si trasferì a Davos nel 1915 per farsi curare, dopo che aveva avuto un esaurimento nervoso durante il servizio militare. Mentre si trovava a Davos dipinse contadini al lavoro e paesaggi alpini. Nella Germania nazista, i quadri di Kirchner erano considerati "arte degenerata". Nel 1938 si tolse la vita. Fu sepolto nel cimitero Waldfriedhof di Davos. (Kirchner Museum Davos)

Lo scrittore Vladimir Nabokov , soprattutto noto per il suo romanzo "Lolita", vide la luce nel 1899 a San Pietroburgo. Dal 1959 visse in Svizzera a Montreux, dove morì e fu sepolto nel 1977. Non si tratta dell'unico legame con la Svizzera: il suo racconto "Mademoiselle O" è infatti un elogio della sua governante romanda. E sopra Montreux ha scoperto una specie di farfalla ("Nabokov's Blue") che si trova solo lì. (akg-images)

L'attore, regista, sceneggiatore, compositore, produttore cinematografico e comico britannico Charlie Chaplin è nato a Londra nel 1889. A Hollywood era una celebrità, ma nello stesso tempo era politicamente perseguitato dalle autorità americane. Dopo una breve visita in Inghilterra nel 1952, gli americani si rifiutarono di lasciarlo tornare. Chaplin si trasferì quindi in Svizzera, dove visse fino alla sua morte nel 1977. Fu sepolto nella sua casa di Corsier-sur-Vevey, nel cantone di Vaud. Due mesi dopo il funerale avvenne un fatto bizzarro: alcuni criminali disseppellire la bara e "rapirono" il corpo per estorcere denaro ai discendenti. Gli autori furono arrestati e Chaplin di nuovo sepolto, questa volta sotto uno strato di cemento spesso due metri. (akg-images)

Lo scrittore tedesco Thomas Mann nacque nel 1875 a Lubecca. Quando Adolf Hitler prese il potere nel 1933, Mann stava tenendo una serie conferenze all'estero. Non tornò in Germania e si trasferì con la sua famiglia a Zurigo. Una delle sue nonne era svizzera. Quando nel 1938 Hitler annesse l'Austria al Reich tedesco, per Thomas Mann anche la Svizzera divenne troppo pericolosa e decise di emigrare negli Stati Uniti. Nel 1952 ritornò in Svizzera dove morì nel 1955 all'ospedale cantonale di Zurigo. Fu sepolto nel cimitero di Kilchberg . Già nel 1934 Thomas Mann aveva scritto a un amico in una lettera: " Voglio essere sepolto in Svizzera ". (AP Photo)

Lo scrittore e premio Nobel Hermann Hesse è nato nel 1877 nel Regno del Württemberg (oggi Germania). Da giovane lavorò per un antiquario a Basilea e in seguito visse con la famiglia per diversi anni a Berna. Dopo il divorzio, nel 1919 si trasferì in Ticino. All'inizio gli abitanti del luogo erano riservati e chiamavano Hesse " lo strano tedesco con il cappello di paglia ". Ma Hesse si sentì bene e visse per oltre 40 anni nel paesino di Montagnola , vicino a Lugano, dove, secondo lui, iniziò il periodo "più ricco, completo, produttivo e luminoso" della sua vita. Morì nel 1962 e fu sepolto nel cimitero di Sant'Abbondio a Gentilino. (Picture Alliance)

L'attrice Audrey Hepburn è nata in Belgio nel 1929 e ha raggiunto la fama mondiale negli anni '50 e '60. Ha vissuto con la famiglia in Svizzera per decenni. Nel 1993 è morta di cancro ed è stata sepolta nella sua casa di Tolochenaz sul lago di Ginevra. (The Hollywood Archive)

almbum fotografico.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 ottobre 2018 13.31 29 ottobre 2018 - 13:31

Molte personalità della storia contemporanea hanno trovato la loro ultima dimora in Svizzera. I motivi e le storie di queste scelte sono a volte bizzarre, tragiche o semplicemente banali.

Su una pietra tombale poco appariscente si legge il nome "Michel Bakunin", la scritta verde è quasi cancellata dal tempo. Quella di Bakunin è la tomba più visitata del cimitero di Bremgarten di Berna. L'anarchico russo è vissuto per molti anni in Svizzera ed è morto a Berna nel 1876 dove è poi stato sepolto. Ancora oggi, i suoi sostenitori depongono ogni tanto un fiore, accendono una candela oppure bevono un bicchierino di vodka in suo onoreLink esterno davanti alla tomba.

Bakunin è un'eccezione. Solitamente in Svizzera le tombe dei personaggi illustri non ricevono molta attenzione. Per questo, molti cittadini elvetici non sanno nemmeno quali celebrità sono sepolte in Svizzera. Gli scrittori James Joyce, Elias Canetti, Georg Büchner, Robert Musil e Carl Zuckmayer, il filosofo Max Horkheimer, il sociologo Friedrich Pollock, il riformatore Giovanni Calvino, la dadaista Emmy Hennings e il pittore Balthus, sono solo alcuni esempi.

Le storie o le ragioni per cui questi personaggi sono stati sepolti in Svizzera sono bizzarre, tragiche e talvolta infinitamente tristi. Negli anni '30 e '40, per esempio, molti fuggirono dai nazionalsocialisti dai paesi europei verso la Svizzera, dove poi morirono. Il pilota automobilistico nordirlandese Hugh Caulfield Hamilton morì nel 1934 al Gran Premio svizzero ed è sepolto come Bakunin nel cimitero di Bremgarten. Il Tribunale federale ha dovuto emettere una decisione sulla sorte dei resti dell'ex re burundese Mwambutsa IV. Sua figlia voleva infatti far riesumare il corpo per consentire al padre di ricevere un funerale di stato nel suo paese d'origine. Ma il tribunale ha deciso che Mwambutsa IV dovesse rimanere sepolto nel cimitero di Meyrin, a Ginevra, perché il re aveva così disposto nel suo testamento.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio