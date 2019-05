Il nitrito è usato per dare un aspetto migliore e un colore rosso al tonno. La carne di questo pesce è rossa quando è fresca, ma diventa rapidamente marrone durante la conservazione (foto simbolica d'archivio).

Il tonno che si trova in commercio contiene troppo spesso nitrito. Lo ha stabilito il laboratorio cantonale di Basilea Città che, su mandato della Confederazione, ha individuato questa aggiunta illegale in sei dei 13 campioni analizzati.

Il nitrito è usato per dare un aspetto migliore e un colore rosso al tonno. La carne di questo pesce è rossa quando è fresca, ma diventa rapidamente marrone durante la conservazione.

Qualche anno fa, indica in una nota odierna il Dipartimento della sanità di Basilea Città, i truffatori utilizzavano monossido di carbonio per cambiare artificialmente la tonalità della carne di tonno. Ora sono invece passati al nitrito per ripristinare quasi impercettibilmente il colore originale.

Nel 2017, questo trattamento ha generato un guadagno di 200 milioni di franchi nell'Unione europea, sottolineano le autorità basilesi. Per mascherare l'inganno, viene aggiunta la vitamina C, che rende invisibile il trucchetto perché converte chimicamente il nitrito e lo fa scomparire.

Neuer Inhalt Horizontal Line