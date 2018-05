Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 maggio 2018 16.05 12 maggio 2018 - 16:05

Tony Renis domani compie 80 anni, a pochi mesi di distanza dal suo fratello acquisito Adriano Celentano che li ha compiuti il 6 gennaio.

Renis, il cui vero nome è Elio Cesari (il padre era il pittore Orfelio Cesari), è un personaggio singolare nella storia della canzone italiana, un interprete di successo che, dopo l'esplosione mondiale di "Quando quando quando", è diventato un punto di riferimento nel grande giro americano per gli artisti italiani, grazie alle sue amicizie che vanno da Hollywood alla Casa Bianca.

Ancora oggi lo zio Tony (come ama definirsi) si divide tra la California e l'Italia e continua a lavorare, pensare a nuovi progetti sulla scia di una vita dai contorni romanzeschi, ricchissima di aneddoti straordinari. Il suo stile di vita? Lo riassume lo slogan che ha coniato per la sua carriera: "no zio Tony, no party".

Neuer Inhalt Horizontal Line