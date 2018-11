Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

I top manager non dovrebbero avere bambini e dovrebbero avere relazioni solo con donne di carriera: lo sostiene Christian Peter Dogs, uno psichiatra e psicoterapeuta tedesco che in 30 anni di carriera ha aiutato numerosi dirigenti.

"Chi si trova in una posizione simile non può alla sera leggere la storia della buona notte" ai figli, afferma lo specialista in un'intervista pubblicata oggi dal Tages-Anzeiger. E farebbe bene ad avviare relazioni solo con donne che sono altrettanto ambiziose e occupate di lui. Perché a casa ci sarà ben poco.

Secondo Dogs per arrivare in alto e poi mantenere la posizione serve una spiccata spinta narcisistica. È a suo avviso improbabile che si riesca a raggiungere il top senza danni fisici o psichici.

