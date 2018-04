Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 aprile 2018 16.46 24 aprile 2018 - 16:46

KEYSTONE/AP The Canadian Press/FRANK GUNN

Il furgone utilizzato per la strage di Toronto.

Il venticinquenne conducente-killer che ha ucciso dieci persone, travolte ieri con un furgone su un marciapiede a Toronto, è stato incriminato per il reato di omicidio volontario e per quello di tentato omicidio per le tredici persone ferite.

