Il procuratore generale della Confederazione Michael Lauber e un suo aggiunto sono chiamati oggi a deporre come testi al Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona, nell'ambito del processo contro un ex membro della Polizia giudiziaria federale (PGF).

L'uomo è accusato di ripetuta accettazione di vantaggi in Russia, tra cui una caccia all'orso. Inizialmente il processo era in programma il 4 giugno, giorno in cui è ora prevista la lettura della sentenza. L'ex funzionario di polizia 59enne collaborava strettamente con il Ministero pubblico della Confederazione (MPC).

Egli è accusato di aver accettato dalle autorità russe, nel periodo compreso tra il 2014 e il 2017, vantaggi indebiti in relazione alla sua funzione di inquirente della PGF: l'accusa menziona il pagamento di spese d'albergo, ma anche inviti ad uscite di caccia in Russia. L'uomo avrebbe in particolare beneficiato di una settimana di caccia all'orso in Kamchatka, la penisola situata all'estremità orientale della Siberia.

La testimonianza di Michael Lauber e del procuratore federale Patrick Lamon, specializzato nella criminalità economica, è stata a più riprese richiesta nel corso dell'istruttoria da parte dell'avvocato difensore dell'ex funzionario, Dominic Nellen. Ma sempre con esito negativo, ha detto a Keystone-ATS il legale, che non ha avuto maggiore successo con la richiesta di chiamare a deporre altri testimoni. Il suo cliente - sostiene Nellen - ha accompagnato i procuratori Lauber e Lamon in diversi viaggi in Russia. Altri week-end di caccia di cui avrebbe beneficiato oltre alla settimana in Kamchatka sarebbero inoltre avvenuti con l'assenso dell'MPC.

Neuer Inhalt Horizontal Line