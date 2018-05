Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 maggio 2018 17.29

La procuratrice federale Juliette Noto ha chiesto una pena di due anni con la condizionale per i tre dirigenti del Consiglio centrale islamico della Svizzera (CCIS) comparsi oggi al Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona per propaganda a favore del terrorismo.

I tre si sono avvalsi del diritto di non rispondere: considerano il processo politico e le accuse senza fondamento. Il processo si concluderà domani. La lettura della sentenza è prevista per il 25 maggio.

Il presidente del CCIS Nicolas Blancho, il responsabile della comunicazione Qaasim Illi e il "produttore culturale" dell'organizzazione Naim Cherni sono accusati di aver violato la legge federale che vieta i gruppi terroristici al-Qaida, Stato islamico (Isis) e le organizzazioni associate.

Lo avrebbero fatto in particolare con una videointervista effettuata nell'ottobre 2015 in Siria ad Abdallah al-Muhaysini, un saudita che la Procura federale ritiene fosse un alto esponente di al-Qaida inel paese mediorientale. Lo stesso al-Muhaysini si è invece sempre dichiarato indipendente e non si è mai riconosciuto pubblicamente in al Qaida.

L'imputato principale è Cherni, 26enne tedesco residente a Berna, che secondo i servizi segreti elvetici "da anni contribuisce a radicalizzare giovani musulmani in Svizzera e mobilitarli per la lotta jihadista". Egli sostiene invece che con i suoi video ha voluto mettere in guardia contro i terroristi dell'Isis.

I tre esponenti del CCIS, che rischiavano fino a cinque anni di carcere o una pena pecuniaria, stamane sono stati accolti davanti al tribunale da una trentina di persone al grido di "Allah u akbar" (Dio è il più grande).

