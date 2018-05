Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 maggio 2018 12.31 02 maggio 2018 - 12:31

Il Tribunale penale federale (TPF) ha respinto il ricorso di un presunto terrorista che si opponeva alla perizia psichiatrica ordinata nei suoi confronti dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC).

A fine giugno 2017, l'uomo era stato arrestato con due altre persone nel canton Vaud e l'MPC aveva aperto un procedimento penale per partecipazione e sostegno a una organizzazione criminale, violazione della legge che vieta i gruppi Al Qaida e Stato islamico e atti preparatori.

Nel corso dell'inchiesta, la Procura federale ha ordinato una perizia psichiatrica, ma l'indagato vi si è opposto con un ricorso al TPF. In una decisione presa lo scorso marzo e pubblicata oggi, la Corte dei reclami penali di Bellinzona rammenta che ogni esame deve rispettare la dignità umana e il principio della proporzionalità. Tuttavia la gravità dell'intrusione nei diritti della persona si misura unicamente con criteri obiettivi e non in base alla percezione soggettiva dell'interessato.

Nel caso concreto, il comportamento in carcere dell'indagato, che ha aggredito secondini ed è incorso in sanzioni disciplinari, porta a interrogarsi sul suo grado di responsabilità, afferma la Corte. Lo stesso vale per il suo rifiuto sistematico di rispondere alle domande durante gli interrogatori. Inoltre, i giudici federali faticano a immaginare che la perizia prevista possa condurre a misure fisiche intrusive.

Al momento dell'arresto dei tre presunti terroristi il procuratore generale del canton Vaud aveva parlato di elementi trovati "dimostranti una capacità di passare all'atto in modo relativamente rapido". Da allora, due dei tre uomini sono stati rimessi in libertà.

La decisione del TPF è definitiva e non può essere oggetto di un ricorso.

(decisione nella causa BB.2017.202 del 14 marzo 2018)

Neuer Inhalt Horizontal Line