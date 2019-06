Le FFS hanno annunciato stamane la fine delle perturbazioni al traffico ferroviario a Berna, iniziate ieri sera all'ora di punta a causa della deformazione dei binari sul tratto tra la stazione centrale e quella del Wankdorf.

Gran parte dei treni aveva subito ritardi e la situazione non era migliorata in serata quando un guasto a una cabina di comando nella zona di Hindelbank (BE) ha causato l'interruzione del traffico sulla tratta Berna-Burgdorf e su quella di Ferrovia-2000 tra Berna e Olten.

Molti pendolari hanno dovuto far fronte a deviazioni di treni. Quelli tra Berna e Zurigo sono stati fatti passare per esempio da Bienne, con notevoli ritardi e sovraffollamenti. Molte anche le lamentele di passeggeri per l'insufficiente climatizzazione dei convogli.

Anche tra Ginevra e La Plaine (GE) una deformazione dei binari ha causato soppressioni di treni e ritardi. La situazione è tornata normale durante la notte. Lo stesso problema ha riguardato il tratto tra Zell e Willisau nel canton Lucerna, dove i treni della S-Bahn sono stati sostituiti da autobus.

Arrabbiature supplementari sono state causate stamane presto da problemi informatici che hanno impedito ai clienti di consultare l'orario o di acquistare biglietti online. Tramite Twitter le Ferrovie federali svizzere hanno annunciato la fine del guasto verso le 8.30.

