Il ministro degli interni tedesco Horst Seehofer vuole reintrodurre controlli alla frontiera germano-svizzera dopo la tragica morte di un bimbo di otto anni, spinto sotto un treno lunedì alla stazione centrale di Francoforte da un eritreo residente a Wädenswil (ZH).

Stando a "Der Spiegel", Seehofer esige "controlli intelligenti". Il ministro ha indicato al settimanaletedesco che presenterà la sua proposta entro settembre. Seehofer ha dichiarato che 43'000 ingressi illegali sono stati registrati l'anno scorso in Germania. "Dobbiamo far fronte a questa situazione procedendo a controlli inopinati e temporanei, pure al confine, compreso quello con la Svizzera", ha precisato l'uomo politico della CSU.

Dal momento che la Germania e la Svizzera fanno parte dell'area di Schengen, normalmente non vi sono controlli doganali all'attraversamento della frontiera.

Il ministro tedesco ha anche ribadito la sua intenzione di rafforzare le misure di sicurezza nelle stazioni, posando barriere. In settembre si terrà una riunione con il ministro dei trasporti Andreas Scheuer, nonché la direzione della Deutsche Bahn e di esperti nella sicurezza ferroviaria. Seehofer ritiene che il costo di queste misure potrebbe essere stimato in miliardi di euro.

L'Eritreo sospettato di aver ucciso lunedì il bimbo di otto anni spingendolo sotto un treno ad alta velocità era ricercato in Svizzera da giorni per un episodio di violenza domestica. Stava seguendo un trattamento per problemi psichiatrici. La polizia non aveva emesso alcun mandato di cattura internazionale nei suoi confronti, ma solo un mandato d'arresto nazionale.

