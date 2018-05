Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Sale a cinque morti il bilancio della tragedia della montagna avvenuta tra domenica e lunedì nella regione di Arolla, in Vallese.

Lo ha riferito la polizia cantonale vallesana, secondo cui un quinto escursionista, rimasto gravemente ferito, è deceduto ieri sera. Tutte le vittime, ha fatto sapere il ministero degli esteri a Roma, sono di nazionalità italiana.

Gli alpinisti facevano parte di un gruppo di 14 persone, divise in due comitive, rimaste bloccate da una violenta tempesta mentre erano impegnate nella traversata Chamonix-Zermatt. A causa dell'improvviso peggioramento delle condizioni meteo, non sono riuscite a raggiungere il rifugio Vignettes - a 3157 metri di quota fra la Pigne d'Arolla e il Monte Collon - e sono state costrette a trascorrere la notte all'aperto, con temperature scese a meno 20 gradi.

L'allarme è scattato ieri mattina verso le 06.30 su segnalazione del guardiano della capanna alpina: subito è stata avviata una vasta operazione di ricerca cui hanno preso parte sette elicotteri di Air Glaciers, Air Zermatt e Rega, nonché diversi medici e guide alpine.

Al momento del ritrovamento gli escursionisti - italiani, francesi e tedeschi - soffrivano di ipotermia: uno era già morto, presumibilmente vittima di una caduta. Verso le 12.30 tutti gli alpinisti stati trasportati in diversi ospedali della regione. Cinque di loro sono deceduti dopo il ricovero, mentre quattro versano ancora in condizioni critiche. Gli altri soffrono di un leggero assideramento e la loro vita non è in pericolo.

Secondo quanto riporta il sito rsi.ch la spedizione, partita il 26 aprile e che avrebbe dovuto terminare proprio oggi, era stata organizzata dalla MGL Mountain Guide di Chiasso. Fra le vittime figura il contitolare della società, un comasco 59enne residente in Valle di Muggio, che guidava il gruppo sulla Haute Route assieme alla moglie di origini bulgare.

Altre tre vittime - una coppia di coniugi di 53 anni e una donna di età imprecisata - provenivano dalla regione di Bolzano, scrive l'agenzia italiana ANSA.

