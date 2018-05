Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 maggio 2018 13.33 01 maggio 2018 - 13:33

Si fa ancora più tragico il bilancio dell'incidente di montagna avvenuto tra domenica e lunedì nella regione di Arolla, in Vallese: una sesta persona, una donna di nazionalità bulgara di 52 anni, è morta in ospedale alle 12 circa di oggi.

Lo riferisce in una nota la polizia cantonale vallesana. Gli altri cinque deceduti sono italiani, tra cui la guida alpina che aveva organizzato la spedizione assieme alla moglie.

Rimangono ricoverati in ospedale tre feriti in condizioni critiche, di cui solo uno "lotta tra la vita e la morte", ha riferito all'agenzia di stampa italiana ANSA il portavoce della polizia cantonale Markus Rieder. Le condizioni di salute degli altri due, di cui non è stata fornita le nazionalità, sono "stabili".

Neuer Inhalt Horizontal Line